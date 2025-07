Vaticano muda o tom com Israel após ataque contra igreja em Gaza

De acordo com Mabille, a evolução da posição da Santa Sé está em "respostas mais coordenadas e organizadas" entre os diferentes níveis, do local ao internacional.

No domingo, o papa americano instou a comunidade internacional a "respeitar o direito humanitário e a obrigação de proteger os civis, assim como a proibição da punição coletiva e do uso indiscriminado da força e do deslocamento forçado das populações".

"Ele lista quatro direitos humanitários fundamentais, apontando-os como violados pelo governo de Netanyahu", detalha Mabille, destacando o vocabulário do novo papa "baseado em categorias jurídicas".

Embora pareça prematuro descrever esse episódio como um ponto de virada definitivo, ele faz parte de "relações difíceis, tanto conjunturais quanto estruturais" entre os dois Estados, insiste ele.

O Vaticano, que reconhece desde 2015 o Estado da Palestina, apoia a solução de dois Estados e defende um status internacional especial para Jerusalém, com acesso livre e seguro aos locais sagrados.

A relação bilateral com Israel se deteriorou desde 7 de outubro de 2023, com pronunciamentos do papa Francisco, que criticou "a arrogância do invasor na Palestina" e mencionou acusações de "genocídio" em Gaza.