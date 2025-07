Venezuela denuncia "torturas" em mega prisão salvadorenha

- Negociação -

Estes venezuelanos repatriados foram acusados de pertencer ao Tren de Aragua, uma quadrilha criminosa que o presidente Donald Trump declarou como "organização terrorista".

O presidente republicano invocou uma lei de inimigos estrangeiros de 1798 para expulsar os venezuelanos rapidamente em março.

A libertação foi resultado de uma negociação com representantes dos Estados Unidos. O acordo foi finalizado apenas horas antes da troca, segundo o governo venezuelano.

"As negociações foram exclusivamente com os Estados Unidos da América, com o governo dos Estados Unidos da América", assegurou no domingo o negociador e presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ao canal estatal Telesur.

"Jamais, nem remotamente, nos passou pela cabeça falar com o palhaço", acrescentou em referência ao presidente salvadorenho, Nayib Bukele. "Era o subordinado de quem havia decidido pela presença dos venezuelanos nesse campo de concentração".