Wall Street fecha com novos máximos históricos

"A data limite de 1º de agosto para os acordos comerciais não está gerando muita preocupação, com os atores do mercado geralmente otimistas" sobre o que vai acontecer em seguida, indicou José Torres, analista da corretora Interactive Brokers.

O presidente americano Donald Trump estabeleceu o dia 1º de agosto como prazo para que os parceiros comerciais dos Estados Unidos cheguem a um acordo com a Casa Branca sobre as novas tarifas sobre seus produtos.

As conversas com a União Europeia -- bloco ao qual Trump ameaçou recentemente com tarifas de 30% -- receberão atenção especial por parte dos investidores.

Enquanto isso, os operadores do mercado parecem concentrados na temporada de resultados empresariais trimestrais, com mais de 100 empresas do índice S&P 500 que vão publicar seus resultados financeiros esta semana.

A bolsa americana também estará atenta ao discurso desta terça do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell.

O Fed, cuja próxima reunião está prevista para 29 e 30 de julho, e Powell são alvos de ataques habituais da administração Trump. Segundo o presidente republicano, o Fed já deveria ter reduzido as taxas de juros em três pontos percentuais para apoiar a economia americana.