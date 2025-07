Zagueiro Logan Costa, do Villarreal, rompe o ligamento cruzado do joelho

O zagueiro Logan Costa, do Villarreal, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficará vários meses afastado, informou o clube espanhol nesta segunda-feira (21).

Costa, que tem 19 jogos pela seleção de Cabo Verde, se lesionou no último sábado, no primeiro jogo de pré-temporada do 'Submarino Amarelo', no empate em 3 a 3 com o Basel, poucos minutos depois de entrar em campo no segundo tempo.

O jogagor, que chegou ao Villarreal há um ano, se machucou em uma dividida com um adversário e saiu de campo mancando.