Artista de Gaza borda a 'dor' da guerra em Paris

"Antes da guerra, eu costumava bordar para ocasiões felizes, mas hoje eu costuro minha dor", diz Maha al Daya, com agulha e linha na mão, enquanto as notícias de Gaza ecoam ao fundo de seu estúdio em Paris.

Daya, seu marido e seus três filhos - de 8, 15 e 18 anos - estão entre as centenas de palestinos que receberam vistos para a França após o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

Ponto a ponto, essa artista de 41 anos de idade bordou os traços do conflito. Em materiais de cores opacas, ela escreve mensagens em árabe com linha de lã preta, como "Pare o genocídio", ou marca as áreas devastadas em um mapa de Gaza com linha vermelha.