Catar confirma candidatura para sediar Jogos Olímpicos de 2036

Desde a implementação do novo sistema de atribuição de sedes dos Jogos Olímpicos, inaugurado em 2021 com a designação de Brisbane para o evento de 2032 (edição pela qual o Catar já havia mostrado interesse), os candidatos não têm mais a obrigação de se declararem publicamente, mas mantêm longas conversações confidenciais com o COI até a validação final.

O ex-presidente do COI Thomas Bach quis contar com um "número de dois dígitos" de candidatos interessados em organizar os Jogos de 2036 e 2040, que incluem Índia, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia e Hungria.

Devido ao rodízio de continentes, depois das edições de 2024, 2028 e 2032, respectivamente na Europa, América do Norte e Oceania, a edição seguinte tem grandes chances de acontecer na Ásia, a não ser que finalmente seja decidido realizar os Jogos Olímpico em um país africano pela primeira vez na história.

A designação do anfitrião dos Jogos de 2036 será uma das primeiras grandes questões da nova presidente do COI, Kirsty Coventry, que assumiu o cargo no dia 23 de junho.

