Chefe da ONU pede que setor de IA lidere transição energética

Um relatório da Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena, na sigla em inglês), também publicado nesta ocasião, mostra que as energias renováveis são a opção mais competitiva em termos de custos.

Em 2024, mais de 90% das novas instalações industriais renováveis forneciam eletricidade "mais barata do que as alternativas mais econômicas baseadas em combustíveis fósseis", indica.

No entanto, embora as energias renováveis, lideradas pela energia fotovoltaica, tenham experimentado um crescimento recorde em 2024, com 582 gigawatts instalados, o desenvolvimento de infraestrutura e as conexões à rede "não acompanham o mesmo ritmo", apontou Guterres.

"A matriz energética global continua dominada pelos combustíveis fósseis", os principais responsáveis pelas mudanças climáticas, sublinhou.

A transição energética "ainda não é suficientemente rápida nem equitativa. Os países da OCDE e a China representam 80% da capacidade mundial de produção de energia renovável instalada. Brasil e Índia, quase 10%. África, apenas 1,5%", explicou.

- "Uma quimera" -

Guterres chamou os governos a transformarem seus novos compromissos climáticos, que devem ser apresentados antes da COP30 no Brasil, em novembro, no motor de uma transição energética irreversível.