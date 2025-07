Ciclista belga transgênero impedida de competir vence processo contra UCI por discriminação

A denunciante, nascida com o sexo masculino em 1974, iniciou sua transição de gênero depois dos 40 anos e considerou essa medida, que levou à sua exclusão, como uma discriminação.

Em um auto com a data de 10 de julho, o tribunal decidiu a favor da ciclista, avaliando sua ação contra a UCI como admissível e bem fundamentada.

Este capítulo do regulamento médico da UCI sobre as "regras de elegibilidade para atletas transgêneros" estabelece "uma discriminação sem precedentes" na lei belga, de acordo com um decreto sobre a igualdade entre homens e mulheres de dezembro de 2008, concluiu o tribunal.

Em consequência, essas regras são declaradas "nulas", e a UCI não tem nenhuma justificativa para impedir a participação da denunciante nas competições femininas de ciclismo, de acordo com uma cópia da decisão divulgada à imprensa.

A decisão é "diretamente executável" e estabelece precedente legal na Bélgica, comemorou o Instituto para a Igualdade entre Homens e Mulheres, que foi parte civil neste caso.

Questionada pela AFP, a federação belga de ciclismo (Belgian Cycling) informou que iniciou uma consulta com a UCI "sobre a aplicação futura do regulamento".