Dardos, biópsias e helicópteros: em busca das pegadas do urso polar no Ártico

Tudo isto sob um vento gelado de até 30 ºC negativos, numa plataforma de gelo do Ártico.

Nas últimas quatro décadas, especialistas do Instituto Polar Norueguês (IPN) monitoraram a saúde e o movimento dos ursos polares no arquipélago de Svalbard, entre a Noruega e o Polo Norte.

Como no resto do Ártico, o aquecimento global ocorre três a quatro vezes mais rápido do que em outros lugares.

Mas este ano, os oito cientistas que trabalham no quebra-gelo norueguês Kronprins Haakong estão experimentando novos métodos para monitorar o maior carnívoro terrestre, incluindo pela primeira vez o rastreamento dos "químicos eternos" PFAS, que vêm de outras partes do mundo e acabam em seus corpos.

Um fotógrafo da AFP os acompanhou na reveladora expedição deste ano.

- Cirurgia no gelo -

O veterinário Rolf Arne Olberg coloca o rifle no ombro quando um urso polar começa a se aproximar do helicóptero.