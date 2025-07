Defesa Civil de Gaza relata 15 mortes em ataques israelenses

A agência governamental de Defesa Civil de Gaza informou que 15 pessoas morreram nesta terça-feira (22) em ataques do Exército israelense, que na segunda-feira expandiu as operações na cidade de Deir el Balah, no centro do território palestino.

O porta-voz da agência disse à AFP que bombardeios no campo de Al Shati, oeste da Cidade de Gaza, mataram 13 pessoas e feriram mais de 50.

A maioria da população de Gaza foi deslocada pelo menos uma vez de suas casas durante os 21 meses de conflito. O campo de Al Shati, na costa mediterrânea, abriga milhares de pessoas procedentes do norte em barracas e abrigos improvisados.