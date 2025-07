EUA anuncia saída da Unesco

Supervisiona uma lista de locais do patrimônio que visa preservar joias únicas ambientais e arquitetônicas, que vão desde a Grande Barreira de Coral na Austrália e o Serengueti na Tanzânia até a Acrópole de Atenas e as Pirâmides do Egito.

Trump não foi o primeiro a retirar os Estados Unidos da Unesco. Na década de 1980, o presidente Ronald Reagan pôs fim à adesão do país, afirmando que a agência era corrupta e pró-soviética.

Os Estados Unidos retornaram à organização durante a presidência de George W. Bush (2001-2009).

