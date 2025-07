Ex-ministro da Defesa vai liderar delegação ucraniana em negociações com a Rússia

A Rússia deseja que a Ucrânia ceda quatro regiões que já controla parcialmente - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia - além da península da Crimeia, anexada em 2014. Também exige que Kiev renuncie ao projeto de adesão à Otan.

As condições são inaceitáveis para a Ucrânia, que exige a retirada russa dos territórios ocupados e garantias de segurança por parte do Ocidente, como a continuidade no fornecimento de armas e o envio de um contingente europeu após um cessar-fogo, uma medida que Moscou rejeita.

No campo de batalha, pelo menos cinco pessoas morreram nesta terça-feira em novos ataques.

Três pessoas faleceram em um ataque de drones ucranianos contra um ônibus na parte da região de Kherson ocupada pela Rússia, segundo o governador designado por Moscou, Vladimir Saldo. Um homem também morreu na região russa de Belgorod, vítima de um ataque ucraniano.

Na Ucrânia, uma criança de 10 anos morreu em um bombardeio russo contra um edifício residencial na cidade de Kramatorsk, informou a Procuradoria local.

bur-ant/pop/avl/zm/fp/jc