Famintos e exaustos, jornalistas da AFP cobrem guerra em Gaza a duras penas

Em junho, a ONU denunciou o que classificou como uso da fome como arma de guerra por parte de Israel, chamando a prática de crime de guerra, após um número crescente de relatórios alarmantes de ONGs sobre a desnutrição no território palestino.

Israel, que mantém Gaza sitiada e permite a entrada de ajuda apenas em quantidades limitadas, acusa o Hamas de explorar o sofrimento dos civis, desviando ajuda humanitária para revendê-la a preços altos ou atirando contra pessoas que aguardam por essa ajuda.

No entanto, testemunhas e a Defesa Civil do território acusaram repetidamente as forças israelenses de atirar contra civis que esperam por ajuda, e a ONU afirma que o exército matou mais de 1.000 palestinos que tentavam conseguir alimentos desde o fim de maio.

- "Completamente abatido" -

Bashar Taleb, um dos quatro fotógrafos da AFP selecionados este ano para o Prêmio Pulitzer, vive entre as ruínas de sua casa em Jabaliya al Nazla, no norte de Gaza.

"Tive que interromper várias vezes meu trabalho para buscar comida para minha família", conta o jornalista, de 35 anos. "Pela primeira vez, me sinto completamente abatido."