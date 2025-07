Fora da Copa do Mundo de 2026, federação chinesa aposta nos eSports

A Federação Chinesa de Futebol (CFA) anunciou nesta terça-feira a intenção de criar uma equipe nacional de esportes eletrônicos, os eSports, uma iniciativa que chega semanas depois de o país perder as chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

A futura seleção vai participar das competições de videogames "organizadas pela Fifa, pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) e outras instituições", explicou a CFA em comunicado.

Em junho, a federação demitiu o técnico croata Branko Ivankovic depois da derrota de a 0 para a Indonésia, que acabou com as esperanças da seleção chinesa de disputar o Mundial do ano que vem.