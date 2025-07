França pede a Israel que permita acesso da imprensa a Gaza

A AFP retirou oito pessoas de sua equipe e suas famílias de Gaza entre janeiro e abril de 2024.

A ONU e organizações humanitárias alertam com frequência sobre o risco de fome generalizada em Gaza, território devastado pela guerra iniciada em 7 de outubro de 2023 com o ataque do Hamas contra Israel.

O Exército israelense anunciou na segunda-feira a expansão de suas operações no território palestino, um gesto que Barrot condenou "com a maior firmeza".

"Não há mais justificativa para as operações militares do Exército israelense em Gaza. É uma ofensiva que agravará uma situação já catastrófica", disse.

