Iranianos temem outra guerra, um mês após cessar-fogo com Israel

O Irã respondeu lançando ondas de mísseis e drones contra alvos militares e civis em Israel, matando 29 pessoas, segundo as autoridades.

Mas, após o cessar-fogo de 24 de junho, Israel alertou que poderia agir novamente se o Irã reconstruísse suas instalações nucleares ou realizasse atividades consideradas ameaçadoras, como o enriquecimento de urânio para a fabricação de uma bomba atômica, objetivo que a República Islâmica nega veementemente.

A diplomacia nuclear buscada pelos Estados Unidos ? que em 22 de junho se juntaram à ofensiva israelense bombardeando as instalações de Natanz, Fordo e Isfahan ? estagnou. E o Irã promete que, se for atacado novamente, responderá com firmeza.

"Temo que a guerra recomece", confessa Hamid, um funcionário público de 54 anos que prefere não revelar o sobrenome. "Mais inocentes morrerão e a infraestrutura do país será destruída."

- "Não quero fugir de novo" -

Muitos moradores de Teerã fugiram para outras partes do país, escapando do bombardeio à capital, onde as forças aéreas israelenses operavam livremente.