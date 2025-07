Israel expande operações em Gaza enquanto crescem os apelos pelo fim da guerra

"Conversei novamente com [o ministro das Relações Exteriores de Israel] Gideon Saar para revisar a nossa visão sobre o fluxo de ajuda e deixei claro que o Exército israelense deve parar de matar pessoas nos pontos de distribuição", enfatizou Kallas na rede X.

"Ninguém com o mínimo de dignidade humana pode aceitar tamanha crueldade. Dezenas de inocentes morrem todos os dias porque não conseguem encontrar um pedaço de pão ou um copo d'água", acrescentou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Após um apelo feito na segunda-feira por 25 países pelo fim "imediato" da guerra, a França exigiu nesta terça "que a imprensa livre e independente tenha acesso a Gaza para mostrar o que está acontecendo lá", onde mais de dois milhões de palestinos correm o risco de morrer de fome.

Nesta terça-feira, a Defesa Civil anunciou que ataques israelenses mataram 15 pessoas, 13 delas no campo de Al Shati, no norte de Gaza, que abriga milhares de deslocados.

Raed Bakr, de 30 anos, pai de três filhos, descreveu à AFP uma "grande explosão" que destruiu sua barraca durante a noite.

"Achei que estava em um pesadelo. Fogo, poeira, fumaça e restos humanos voando pelo ar, destroços por toda parte. As crianças gritavam", disse Bakr, cuja esposa perdeu a vida no conflito no ano passado.