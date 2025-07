Kremlin afirma não esperar nenhum avanço milagroso durante as negociações com a Ucrânia

- Acordos limitados -

A Rússia exige que a Ucrânia ceda quatro regiões do leste e sul que ocupa parcialmente, além da península da Crimeia, anexada em 2014. Também exige o fim do fornecimento de armas ocidentais e o abandono definitivo do objetivo ucraniano de integrar-se à Otan.

Essas condições são inaceitáveis para a Ucrânia, que exige a retirada total das tropas russas de seu território e garantias de segurança por parte do Ocidente, incluindo a continuidade do fornecimento de armas e o envio de uma força europeia, o que Moscou rejeita.

Kiev insiste, junto com seus aliados europeus, na necessidade de um cessar-fogo de 30 dias, algo que Moscou também rejeita, já que suas forças mantêm a vantagem no terreno.

Nesse contexto, as duas rodadas anteriores de conversações diretas em Istambul, em maio e junho, resultaram apenas em acordos limitados sobre a troca de prisioneiros e a devolução de corpos de soldados falecidos.

Zelensky indicou na terça-feira que espera discutir com Moscou novas trocas e o retorno de crianças ucranianas levadas para a Rússia. Ele chegou a expressar seu desejo de "preparar uma reunião" com Putin para "encerrar verdadeiramente esta guerra".