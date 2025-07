Meia espanhol Saúl Ñíguez é novo reforço do Flamengo

O meio-campista espanhol Saúl Ñíguez vai jogar no Flamengo de Filipe Luís, com quem jogou anteriormente no Atlético de Madrid quando o atual técnico rubro-negro era lateral-esquerdo, confirmou o clube carioca nesta terça-feira (22).

Revelado nas categorias de base do 'Atleti', Saúl conquistou a Liga Europa nas temporadas 2011-2012 e 2017-2018, além da Supercopa da Europa em 2018, jogando ao lado de Filipe Luís. O clube também conquistou a Copa do Rei em 2012-2013.

"O jogador espanhol realizará exames médicos na manhã de quarta-feira e, em seguida, se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto", anunciou o clube carioca.