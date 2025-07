México pede deportação imediata de seus cidadãos em meio a denúncias de maus-tratos nos EUA

O governo do México pediu aos Estados Unidos a deportação imediata de cidadãos mexicanos que são enviados a centros de detenção como o de Guantánamo e outras prisões, onde são denunciados tratamentos desumanos aos migrantes detidos.

A solicitação mexicana foi feita nesta terça-feira (22), um dia após a ONG Human Rights Watch (HRW) alertar sobre abusos e tratamento degradante em três centros de detenção da Flórida, no sul dos EUA, onde estão detidos muitos migrantes após as operações maciças do governo de Donald Trump.

"O consulado [mexicano] está verificando se há violações aos direitos humanos. Se for o caso, seguir-se-á o protocolo que deve ser seguido. Mas o que solicitamos é que [os detidos] sejam deportados imediatamente para que possam ser repatriados", disse a presidente Claudia Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa matinal.