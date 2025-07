Ministra da Cultura da França será julgada por acusações de corrupção

A ministra da Cultura da França, Rachida Dati, será julgada por corrupção e abuso de poder por um suposto caso de tráfico de influência quando era membro do Parlamento Europeu, disse uma fonte judicial à AFP, nesta terça-feira (22).

Dati, de 59 anos e que aspira a se tornar prefeita de Paris no próximo ano, foi acusada em 2019 sob suspeitas de ter feito lobby a favor do grupo automotivo Renault-Nissan enquanto estava na instituição da União Europeia. Ela nega as acusações.

Dati é acusada de ter aceitado 900 mil euros (cerca de 5,8 milhões de reais) em honorários de advogado entre 2010 e 2012 de uma filial da Renault-Nissan com sede nos Países Baixos, mas sem realmente ter trabalhado para eles, enquanto era eurodeputada entre 2009 e 2019.