Moraes adverte Bolsonaro sobre risco de prisão por 'descumprimento' de medidas

Moraes exibe no despacho publicações no X, Instagram e Facebook que incluem vídeos, imagens e texto de declaração de Bolsonaro a jornalistas no Congresso.

Segundo o ministro, o ex-presidente, 70 anos, "exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais".

Moraes convocou os advogados de Bolsonaro a prestar esclarecimentos, em um prazo de 24 horas, "sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu".

Em decisão anterior, na segunda-feira, Moraes havia alertado que qualquer divulgação de intervenções públicas de Bolsonaro nas plataformas constituiria uma violação das medidas e o ex-presidente correria o risco de ser preso.

Bolsonaro, no entanto, apareceu diante das câmeras para denunciar o que chamou de "covardia" contra ele.

O STF decidiu manter as restrições que Moraes impôs a Bolsonaro, por quatro votos a um, em uma sessão virtual.