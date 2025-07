Morte e destruição em Gaza 'não têm precedentes na história recente', denuncia chefe da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou nesta terça-feira (22) o "horror" na Faixa de Gaza, devastada pela guerra, onde a morte e a destruição atingiram um nível "sem precedentes na história recente".

"Basta olhar para o horror que se desenrola em Gaza, com um nível de morte e destruição sem precedentes na história recente. A desnutrição está aumentando. A fome está batendo em todas as portas", disse ele em uma reunião do Conselho de Segurança.

"E agora estamos testemunhando a agonia de um sistema humanitário baseado em princípios humanitários", continuou, sem mencionar a Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, com a qual a ONU se recusa a trabalhar e cujas distribuições levaram a cenas caóticas e mortais.