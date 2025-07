Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Osbourne "estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", acrescentou a nota.

Apelidado de "Príncipe das Trevas", ele certa vez arrancou a cabeça de um morcego com uma mordida enquanto estava no palco, e foi um pioneiro do heavy metal - uma vertente do hard rock -, com o enorme sucesso comercial do Black Sabbath na década de 1970.

John Michael Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948 em Birmingham, e abandonou a escola aos 15 anos, passando a realizar trabalhos pontuais, como em uma fábrica, antes de se juntar ao seu amigo de escola Geezer Butler em várias bandas.

No início deste mês, o Black Sabbath tocou suas músicas mais emblemáticas para um público entusiasmado no Villa Park, estádio do Aston Villa, time de futebol da Premier League.

"É a última música. O apoio de vocês nos permitiu viver um estilo de vida incrível (...) Obrigado do fundo de nossos corações", disse Osbourne ao público após terminar sua apresentação com "Paranoid", a canção mais famosa da banda.

