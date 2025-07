Stephen Colbert ataca Trump após anúncio do fim de seu programa 'The Late Show'

O anúncio do fim do "The Late Show with Stephen Colbert" veio três dias após Colbert classificar como "um grande suborno" o pagamento de 16 milhões de dólares (89,1 milhões de reais) pela CBS a Trump para encerrar sua ação judicial contra a emissora. Ele a acusava de editar de forma "enganosa" uma entrevista com a vice-presidente Kamala Harris, então sua adversária nas eleições de 2024.

Trump celebrou a demissão de um de seus críticos mais ácidos em sua plataforma Truth Social: "Amo que tenham demitido Colbert", escreveu.

Colbert brincou dizendo que, desde que começou na comédia de improviso em Chicago na década de 1980, sempre sonhou que um presidente em exercício comemorasse o fim de sua carreira.

Também questionou a lógica da CBS, que alegou que o cancelamento do programa se deve a "uma decisão puramente financeira" e citou uma informação anônima do fim de semana que indicava que a atração havia perdido 40 milhões de dólares (222,8 milhões de reais) no ano passado.

O apresentador fez piada com o acordo da CBS News com Trump: disse que podia entender a perda de 24 milhões de dólares, mas que não era responsável pelos outros 16 milhões.

Em seu monólogo onde fala de atualidades com humor e engenhosidade, Colbert criticou o presidente por exigir que o time de futebol americano Washington Commanders recupere seu nome anterior, Washington Redskins, considerado um insulto aos povos originários dos Estados Unidos.