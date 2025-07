Subprocurador-geral dos EUA se reunirá com ex e cúmplice de Epstein

O subprocurador-geral dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (22), que se reunirá com Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores como cúmplice do financista Jeffrey Epstein, para obter mais informações sobre o caso que pressiona o presidente Donald Trump.

O governo tenta responder à indignação dos conservadores, que o criticam há duas semanas por tentar encobrir as elites ao não revelar detalhes do caso Epstein, acusado de crimes sexuais e encontrado morto em sua cela em 2019, antes do julgamento.

"O presidente (Donald) Trump nos disse para divulgar todas as provas confiáveis", disse o subprocurador-geral Todd Blanche na rede social X.