Alemanha vê sinais de avanços na disputa comercial entre UE e EUA

O chanceler alemão, Friedrich Merz, expressou nesta quarta-feira (23) o seu otimismo sobre as negociações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos, que buscam um acordo antes do prazo de 1º de agosto fixado pelo presidente Donald Trump.

"Sabemos, neste exato momento, que algumas decisões podem ser tomadas", declarou Merz, ao receber o presidente da França, Emmanuel Macron, para um reunião de trabalho em Berlim.

De acordo com o jornal britânico Financial Times, que cita três pessoas próximas às negociações, europeus e americanos estão próximos de alcançar um acordo comercial que estabeleceria tarifas alfandegárias de 15% sobre as importações europeias, semelhante ao acordo que Trump firmou recentemente com o Japão.