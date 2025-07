Casamento de dois irmãos com a mesma mulher choca redes sociais na Índia

Dois irmãos indianos se casaram recentemente com a mesma mulher, seguindo uma tradição religiosa considerada extinta, o que provocou uma turbulência nas redes sociais.

Os irmãos Pradeep e Kapil Negi se casaram com sua esposa, cujo nome foi preservado, no último fim de semana na localidade de Shillai, no estado himalaio de Himachal Pradesh, na presença de centenas de convidados.

Como muitas outras cerimônias, esta foi aprovada por ambas as famílias.