CIJ abre caminho para 'reparações' climáticas

"É uma mudança de rumo muito importante neste momento crítico", disse o ministro desta nação insular, onde a mobilização ativista chegou à Assembleia Geral da ONU, que solicitou aos 15 juízes da CIJ que se pronunciassem sobre duas questões.

Quais são as obrigações dos Estados, de acordo com o direito internacional, de proteger a Terra das emissões de gases de efeito estufa geradas pela combustão de petróleo, gás e carvão para as gerações presentes e futuras?

Quais são as consequências jurídicas das obrigações quando os Estados, "por meio de seus atos e omissões, causam danos significativos ao sistema climático", em especial aos Estados insulares mais vulneráveis de baixa altitude?

A segunda questão diz respeito às responsabilidades dos Estados pelos danos causados aos países pequenos e mais vulneráveis e suas populações, particularmente aqueles ameaçados pela elevação do nível do mar e condições climáticas extremas em regiões como o Oceano Pacífico.

"Com relação à obrigação de prevenir danos significativos ao meio ambiente, a Corte considera que ela também se aplica ao sistema climático, que é parte integrante e componente essencial do meio ambiente e deve ser protegido para as gerações presentes e futuras", afirmou o juiz Iwasawa.

O juiz acrescentou que "os efeitos adversos da mudança climática podem prejudicar significativamente o exercício efetivo de determinados direitos humanos, como o direito à saúde" e "o direito a um padrão de vida adequado".