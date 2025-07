Combates entre soldados e guerrilheiros deixam centenas de deslocados na Colômbia

Mais de 300 moradores de um município rural no sudoeste da Colômbia deixaram suas casas e seguiram para uma área urbana próxima devido a enfrentamentos entre o Exército e guerrilheiros, alertou a Defensoria do Povo nesta quarta-feira (23).

A região é reduto de grupos dissidentes das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que se afastaram do histórico acordo de paz que desmobilizou a maior parte dessa guerrilha em 2016. Os dissidentes aumentaram sua pressão contra a força pública desde que seu líder principal, vulgo Iván Mordisco, abandonou as aproximações de paz com o governo do presidente de esquerda Gustavo Petro em 2024.

A Defensoria do Povo, o órgão estatal responsável pela proteção aos direitos humanos no país, advertiu nesta quarta, na rede social X, sobre "o deslocamento forçado de mais de 320 pessoas, 83 delas mulheres, meninas e meninos" devido aos combates entre o Exército e estruturas vinculadas ao Estado-Maior Central (EMC), sob o comando de Mordisco.