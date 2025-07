Delegação técnica da AIEA visitará o Irã em "duas ou três semanas" (funcionário iraniano)

Uma delegação técnica da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) viajará ao Irã em "duas ou três semanas", embora não terá acesso às instalações nucleares do país, anunciou nesta quarta-feira (23) o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi.

"Concordamos que uma delegação técnica da AIEA visite o Irã em breve, em duas ou três semanas", com o objetivo de discutir as "novas modalidades" das relações entre o Irã e o organismo após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra instalações nucleares, disse Gharibabadi a jornalistas na ONU, antes de esclarecer que a delegação "não visitará as instalações" nucleares.

