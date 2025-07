Fritz, De Miñaur e Medvedev avançam à 3ª rodada do ATP de Washington

Ele vai lutar por uma vaga nas quartas de final contra o italiano Matteo Arnaldi (44º) e para se tornar o único jogador com o terceiro maior número de vitórias no circuito nesta temporada, posição que atualmente divide com De Miñaur, ambos com 31 triunfos.

Sétimo cabeça de chave e número 13 do mundo, De Miñaur estreou com uma vitória sobre o chinês Bu Yunchaokete (75º) por 7-6 (7/5) e 6-2 em uma hora e cinquenta minutos de jogo.

O australiano de 26 anos registrou assim seu décimo oitavo triunfo em quadra dura na temporada ao derrotar o chinês mais bem ranqueado do momento.

Finalista em 2018, quando perdeu para o alemão Alexander Zverev, De Miñaur vai enfrentar na próxima rodada o tcheco Jiri Lehecka (25º), décimo primeiro cabeça de chave.

Já Medvedev eliminou o americano Reilly Opelka (74º) com parciais de 3-6, 7-5 e 6-1 em duas horas de jogo.

Oitavo cabeça de chave e número 14 do mundo, o russo fez sua primeira aparição no torneio desde 2019, quando perdeu na final para o australiano Nick Kyrgios.