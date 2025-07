Google lucra US$ 28,2 bi no 2T graças à IA

O gigante da internet Google voltou a superar com folga as expectativas do mercado, ao registrar um lucro líquido de US$ 28,2 bilhões (R$ 156,6 bilhões) no segundo trimestre, no momento em que a empresa americana enfrenta a concorrência no campo da inteligência artificial (IA) e acusações de monopólio.

O faturamento da Alphabet, controladora do Google, superou os US$ 96 bilhões (R$ 533 bilhões), acima dos US$ 94 bilhões (R$ 522 bilhões) esperados pelos analistas, o que representa um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o comunicado de resultados publicado nesta quarta-feira (23).

Esse crescimento se deve, sobretudo, à grande demanda de serviços de IA, uma tecnologia cara. "Tivemos um trimestre excepcional, com um crescimento sólido de toda a empresa", disse o diretor-executivo da Alphabet, Sundar Pichai. "A IA está impactando positivamente cada área do negócio, estimulando um impulso forte."