Israel e palestinos se acusam na ONU por fome em Gaza

"O que devemos dizer a eles? O que o Conselho de Segurança deve lhes dizer?", disparou.

- Israel contra a Ocha -

"Estamos fazendo o necessário para salvar milhões de vidas em perigo? Estamos cumprindo com nossas obrigações jurídicas, políticas, humanitárias e morais? A resposta é clara: não estamos fazendo", respondeu Mansour.

Israel "está fazendo o trabalho da ONU" na Faixa de Gaza, retrucou o embaixador israelense, acusando a Ocha, por exemplo, de "subestimar" o número de caminhões de ajuda humanitária que entram na Faixa de Gaza e de "parcialidade" contra o governo israelense.

O chefe da diplomacia israelense, Gideon Saar, anunciou no domingo que havia ordenado a não renovação do visto do diretor da Ocha nos Territórios Palestinos, Jonathan Whittall, que denunciou em várias ocasiões as condições em Gaza.

Whittall, que reside em Jerusalém, "deixará o país antes de 29 de julho", precisou Danon.