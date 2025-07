Jornalista da AFP relata sua rotina diante do risco de 'fome' enquanto cobre a guerra em Gaza

"O acesso à água é igualmente complicado, seja doce ou salgada", acrescenta. "As crianças têm que fazer fila durante quatro, cinco, seis ou até sete horas para consegui-la", afirma.

Além disso, observe que o trabalho jornalístico em meio à guerra às vezes gera tensões com outros palestinos em Gaza, que temem ser alvo de represálias israelenses contra os jornalistas.

"Alguns gostam dos jornalistas, outros não", destaca.

"Aqueles que nos apoiam vêm até mim e dizem: 'Nos conte o que está acontecendo, quando acabará essa guerra? Faça com que nossa voz seja ouvida no exterior, diga ao mundo inteiro que não queremos esta guerra'. Outros dizem o contrário: 'Não se aproxime, não se junte a nós'. Os jornalistas são alvo dos bombardeios israelenses", explica.

Os Repórteres sem Fronteiras (RSF) informaram, no início de julho, que mais de 200 jornalistas morreram em Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023.

O ataque do Hamas naquele dia em Israel, que desencadeou a guerra, causou a morte de 1.219 pessoas do lado israelense, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais.