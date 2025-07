Negociações entre russos e ucranianos começam em Istambul

Russos e ucranianos iniciaram na noite de quarta-feira (23) uma terceira rodada de negociações diretas em Istambul, em diálogos de paz que o Kremlin classificou como "muito complicados", afastando a possibilidade de avanços diplomáticos rápidos para encerrar a guerra iniciada em fevereiro de 2022.

Os chefes das delegações russa e ucraniana, Vladimir Medinsky e Rustem Umerov, realizavam à noite uma reunião cara a cara, segundo uma fonte da equipe negociadora russa.

Por outro lado, do lado ucraniano, uma fonte afirmou que a reunião era "tripartite", já que contava com a presença do ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan.