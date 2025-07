Roma espera 500 mil jovens católicos para o Jubileu

Meio milhão de jovens de todos os continentes são esperados em Roma na próxima semana, a pedido do papa Leão XIV, no âmbito do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja Católica, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira(23).

Esses estudantes e jovens profissionais participarão de uma peregrinação de 28 de julho a 3 de agosto, que se encerrará no domingo com uma grande missa do papa Leão XIV ao ar livre, anunciaram os organizadores em uma coletiva de imprensa no Vaticano.

Os participantes são de 146 países, 68% deles da Europa, mas "muitos jovens vêm de países atualmente em guerra", como Líbano, Iraque, Mianmar, Ucrânia, Israel, Síria e Sudão do Sul, explicou Dom Rino Fisichella, bispo do Dicastério para a Evangelização.