Tênis estabelece hierarquia nos sistemas de arbitragem eletrônica

Ouro, prata e bronze: os órgãos que dirigem o tênis mundial estabeleceram uma classificação hierárquica entre os diversos sistemas de arbitragem eletrônica, informou a Federação Internacional de Tênis (ITF) nesta quarta-feira (23).

Em vigor há anos nos torneios disputados em quadra dura, a arbitragem eletrônica foi estendida em 2025 para a maioria das competições da ATP no saibro, por vezes suscitando críticas de jogadores, como as do alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, por decisões controversas.

Na grama, a edição de 2025 de Wimbledon foi a primeira sem juízes de linha, substituídos por um sistema de arbitragem eletrônica cujas decisões não podem, em teoria, ser criticadas pelos jogadores, nem invalidadas pelo juiz de cadeira.