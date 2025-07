Texas presta homenagens a Ozzy Osbourne em monumento no qual urinou em 1982

Apesar de um pioneiro na música, o líder do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, talvez tenha sido mais conhecido por suas atitudes excêntricas, incluindo ofender todo o estado do Texas, quando urinou embriagado sobre o monumento dedicado aos soldados mortos na Batalha de Álamo.

O ato fez com que o cantor fosse proibido de se apresentar na cidade de San Antonio durante anos, mas após repetidos pedidos de desculpas, a organização responsável pelo Álamo prestou homenagem à jornada de Osbourne "do arrependimento à reconciliação" após sua morte na terça-feira.

"Nós no Álamo estamos tristes com a notícia da morte do lendário músico Ozzy Osbourne. Sua relação com o Álamo foi inicialmente marcada por um incidente profundamente desrespeitoso em 1982", publicou a instituição nas redes sociais.