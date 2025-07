Trump lança plano para acelerar IA americana sem 'viés ideológico'

"Para vencer essa corrida, é necessário que os modelos americanos de IA sejam usados em todo o mundo", ressaltou na coletiva Michael Kratsios, diretor de Assuntos Científicos e Tecnológicos da Casa Branca.

Trump tornou uma prioridade a divulgação no exterior da tecnologia americana, e da IA em particular. "Em termos de tecnologia de IA, é fundamental que as empresas americanas possam ser competitivas", comentou um representante do lobby tecnológico CCIA, que elogiou a capacidade do plano de ação de "eliminar barreiras".

- 'Viés ideológico' -

A terceira diretriz importante do programa busca responder ao que o presidente considera um "viés ideológico" da IA generativa. Também pretende proibir que serviços, ministérios e agências do seu governo adquiram softwares de IA generativa que sigam essa orientação.

Kratsios ressaltou que trata-se de "garantir que esses sistemas permitam a liberdade de expressão". Segundo um funcionário americano, "o principal" viés ideológico está relacionado, de acordo com a Casa Branca, às iniciativas que promovem a diversidade e inclusão de minorias.

O Centro para a Democracia e Tecnologia apontou que o governo Trump se comporta "como um ministério da verdade da IA" e busca forçar os grandes atores a criar modelos "que se ajustem à sua interpretação da realidade".