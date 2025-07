Avião com cerca de 50 pessoas cai no Extremo Oriente russo

- Tentativas de pouso -

O governador regional havia indicado anteriormente que a aeronave, que voava entre Blagoveshchensk e Tinda, havia "desaparecido dos radares".

O contato foi perdido por volta das 13h locais (1h em Brasília), enquanto ela fazia uma "segunda tentativa" de pouso no aeroporto de Tinda, segundo informações divulgadas no Telegram pelo departamento responsável pelos transportes no Extremo Oriente.

Funcionários do aeroporto, citados pela TASS, indicaram que a aeronave foi fabricada em 1976 e que seu certificado de aeronavegabilidade havia sido prorrogado em 2021 até 2036.

Acidentes de avião e helicóptero são comuns no Extremo Oriente russo, região remota e pouco povoada, onde muitas viagens precisam ser feitas por via aérea devido às grandes distâncias.

No final de agosto de 2024, 22 pessoas morreram quando um helicóptero Mi-8 de fabricação soviética caiu em Kamchatka.