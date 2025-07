Casa Branca critica 'South Park' por episódio que satiriza Trump

A Casa Branca investiu nesta quinta-feira (24) contra os criadores de "South Park" após um episódio da série que ironiza abertamente o presidente Donald Trump, com uma versão do dirigente republicano gerada por inteligência artificial que se arrasta nu pelo deserto.

No primeiro episódio da nova temporada, esta representação do presidente também implora a Satanás para que se deite com ele, mas o diabo rejeita suas insinuações, sobretudo porque seu pênis é pequeno demais.

As piadas, no entanto, não provocaram risos na Casa Branca.