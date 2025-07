Comic-Con começa nos EUA à espera da histórica primeira visita de George Lucas

Com mediação de Queen Latifah, Lucas participará no domingo de uma conversa sobre o "Museu Lucas de Arte Narrativa", ao lado do diretor mexicano Guillermo del Toro e do artista premiado Doug Chiang, que há décadas ajuda a moldar o universo visual de "Star Wars".

O museu, previsto para ser inaugurado no próximo ano em Los Angeles, será dedicado à narrativa ilustrada e abrigará o acervo de Lucas.

"É um verdadeiro fechamento de ciclo", afirmou David Glanzer, chefe de comunicação da convenção, em comunicado.

"Há quase cinco décadas, 'Star Wars' fez uma de suas primeiras apresentações públicas em nossa convenção", acrescentou Glanzer, destacando a "dedicação de toda uma vida" de Lucas à narrativa visual e à construção de mundos.

- 'Alien', 'Predador' e o fim do mundo -

A Marvel Studios terá participação reduzida nesta edição, sem sua tradicional e aguardada apresentação na Sala H, onde costumam desfilar estrelas para anunciar os próximos lançamentos de bilheteria.