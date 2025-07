Companhia aérea espanhola é acusada de 'discriminação' após desembarcar adolescentes judeus franceses

O Club Kineret também garantiu que "vários passageiros independentes que estavam no avião redigiram declarações por escrito confirmando que os jovens não representavam nenhum perigo para a ordem pública nem para a segurança do voo".

Diante disso, alguns pais já haviam falado na mídia contra a versão da Vueling.

Os adolescentes estavam "tranquilos" quando a Guarda Civil chegou, afimrou Karine Lamy, mãe de um deles, denunciando um "ato antissemita".

Outra mãe, que preferiu permanecer no anonimato, disse que a monitora detida, de 21 anos, foi "jogada no chão e levada à força" pela Guarda Civil, depois de tentar impedir que os telefones dos jovens fossem confiscados, com o objetivo de evitar que os agentes apagassem os vídeos gravados.

"No avião não eram 50 cantando", acrescentou, questionando "a imagem estereotipada do retorno de um acampamento com 50 jovens descontrolados".

"Não gosto de dizer que foi antissemitismo, mas neste caso não vejo o que mais poderia justificar isso", acrescentou.