Cúmplice de Epstein responde a 'todas as perguntas' do Departamento de Justiça dos EUA

Ghislaine Maxwell, cúmplice do criminoso sexual Jeffrey Epstein, respondeu a "todas e cada uma das perguntas" que foram feitas durante uma reunião nesta quinta-feira (24) com o número dois do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, disse o seu advogado.

O governo americano tenta mitigar a indignação de parte dos conservadores que o acusam de acobertar as elites ao se negar a revelar os detalhes do caso Epstein, o financista encontrado morto em sua cela em 2019, antes de seu julgamento por crimes sexuais.

Com esse objetivo, enviou o número dois do Departamento de Justiça, Todd Blanche, à Flórida para se reunir com Ghislaine Maxwell, condenada em 2022 a 20 anos de prisão por tráfico sexual, acusada de ter recrutado menores de idade entre 1994 e 2004 para serem exploradas sexualmente por Epstein.