Cúmplice de Epstein respondeu a 'todas as perguntas' do Departamento de Justiça dos EUA (advogado)

Ghislaine Maxwell, cúmplice do criminoso sexual Jeffrey Epstein, respondeu a "todas e cada uma das perguntas" que foram feitas durante uma reunião nesta quinta-feira (24) com o número dois do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, disse seu advogado.

"Nunca se negou a responder. Respondeu a todas as perguntas com sinceridade, honestamente e da melhor forma possível", disse David Markus aos jornalistas após a reunião em um tribunal de Tallahassee, Flórida. Ele não quis dar detalhes sobre o encontro.

