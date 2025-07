Departamento de Justiça dos EUA interrogará cúmplice de Epstein

De acordo com a imprensa americana, o procurador-geral-adjunto Todd Blanche, ex-advogado do presidente Donald Trump no julgamento por subornos em 2024, se reunirá com Maxwell em Tallahassee, no sul da Flórida.

No início da semana, Blanche afirmou que a interrogada será questionada sobre "o que sabe" em relação aos ocorridos.

O caso Epstein deu uma guinada política no início de julho.

Trump sempre disse que revelaria detalhes do caso, mas há algumas semanas o governo americano declarou que não há provas da existência de uma lista secreta de clientes do financista.

O anúncio enfureceu parte da base conservadora do presidente republicano e provocou uma tempestade de mensagens nas redes sociais de contas do movimento trumpista "Make America Great Again".

Se Ghislaine Maxwell "tem informações sobre alguém que cometeu crimes contra as vítimas", a polícia federal (FBI) e o Departamento de Justiça "ouvirão o que ela tem a dizer", afirmou Blanche esta semana.