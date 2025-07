Ex-líder trabalhista britânico Jeremy Corbyn lança novo partido

Este anúncio chega em um momento em que o governo trabalhista de Keir Starmer ? sucessor de Corbyn à frente do partido ? enfrenta críticas da ala esquerda interna.

No final de junho, a rebelião de quase um terço dos deputados trabalhistas contra uma reforma dos benefícios para pessoas com deficiência obrigou Starmer a abandonar o projeto.

"O sistema está equivocado quando 4,5 milhões de crianças vivem na pobreza no sexto país mais rico do mundo. O sistema está equivocado quando as grandes empresas enriquecem às custas do aumento das contas", escreveu Corbyn, deputado por Islington, no norte de Londres.

"O sistema está equivocado quando este governo diz que não há dinheiro para os pobres, mas há milhões para a guerra", acrescentou.

Conhecido por seu apoio à causa palestina, Corbyn voltou a criticar duramente a política de Starmer nessa área, acusando-o de "cumplicidade em crimes contra a humanidade" cometidos em Gaza.

Corbyn renunciou ao cargo de líder do Partido Trabalhista após obter os piores resultados eleitorais em décadas nas eleições gerais de 2019.