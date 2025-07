FMI abre caminho para entregar US$ 2 bilhões à Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, nesta quinta-feira (24), que sua equipe técnica chegou a um acordo com o governo argentino sobre a primeira revisão do empréstimo concedido em abril ao país sul-americano, que permite o desembolso de "aproximadamente 2 bilhões de dólares" (11 bilhões de reais).

A Argentina fechou um acordo com o FMI para um crédito por quatro anos no âmbito do Serviço Ampliado do Fundo (SAF) no valor de 20 bilhões de dólares (R$ 110 bilhões), dos quais já recebeu 12 bilhões (R$ 66,3 bilhões).

O FMI e as autoridades argentinas "alcançaram um acordo a nível da equipe técnica sobre a primeira revisão do programa econômico (...) sujeito à aprovação do conselho executivo" que se reunirá no final de julho, afirma a organização em um comunicado.