FMI diz que negociações com Argentina estão 'muito avançadas'

As negociações para a primeira revisão do empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) à Argentina estão "muito avançadas", anunciou a organização financeira internacional nesta quinta-feira (24).

O país sul-americano acertou um empréstimo de US$ 20 bilhões (R$ 110,4 bilhões na cotação atual) com o Fundo em abril, dos quais já recebeu US$ 12 bilhões (R$ 66,2 bilhões). Atualmente, o país negocia a primeira revisão dessa ajuda, cuja aprovação permitirá o desembolso de aproximadamente US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões) adicionais.

As negociações sobre a primeira revisão "estão muito avançadas" e o próximo passo será chegar a um acordo "entre as autoridades e a equipe" do Fundo, disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, em entrevista coletiva em Washington.